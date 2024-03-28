قرار ناري من أنشيلوتي بشأن مصير خوسيلو مع ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - حسم كارلو أنشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد الإسباني مصير المهاجم خوسيلو مع النادي الملكي في الفترة القادمة مع اقتراب انتهاء الموسم الحالي.

قرار ناري من أنشيلوتي بشأن مصير خوسيلو

وبحسب تقارير صحفية إسبانية فإن الايطالي كارلو أنشيلوتي على اقتناع تام بإمكانيات اللاعب خوسيلو مع نادي ريال مدريد ولا يريد رحيله عن المرينجي.

وأكدت أن خوسيلو يرغب في البقاء مع النادي الملكي في الفترة المقبلة، على الرغم من علمه بأنه ليس المهاجم الأساسي حيث أنه لا توجد مشاكل لديه في تأدية دوره المطلوب منه داخل ريال مدريد.

وخاض النجم خوسيلو مع نادي ريال مدريد هذا الموسم 38 مباراة في مختلف المسابقات وتمكن من تسجيل 13 هدف وصنع 3 أهداف.

ويواصل ريال مدريد الاستعدادات لملاقاة نظيره فريق أتلتيك بلباو مساء يوم الأحد المقبل في قمة مباريات الجولة 30 من عمر بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.