نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات إصابة روقا وموقفه من اللحاق بمباراة فيوتشر في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل محمد أشرف "روقا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته التأهيلية على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

روقا يواصل التأهيل في الزمالك

يأتي ذلك وفقا للبرنامج التأهيلي الموضوع للاعب من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت، بسبب الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم 31 مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 إبريل المقبل باستاد القاهرة.

وكانت قرعة مباريات دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، أوقعت الفارس الأبيض في مواجهة مودرن فيوتشر.

وكان الزمالك تأهل لدور الثمانية محتلا صدارة المجموعة الثالثة، برصيد 13 نقطة، كما تأهل أبو سليم الليبي صاحب المركز الثاني برصيد 9 نقاط.