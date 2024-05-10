نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. تعرف على حقيقة اعتزال نيللي الفن في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تصدر إسم الفنانة نيللي تريند محركات بحث جوجل، نظرا لإنتشار أنباء حول اعتزالها عن الساحة الفنية، لتخرج نيللي عن صمتها وتكشف عن بسبب ابتعادها عن عالم الفن، وعن ارتباطها بعالم الفوازير خلال شهر رمضان المبارك وارتباطها بجمهورها.



وقالت خلال تصريحات تلفزيونية:"أن عالم الفوازير الذي قدمته على مدى سنوات طويلة بشهر رمضان المبارك ساهم في خروج موهبتها بالرقص والغناء".



وأضافت:"فترة اختفائي دي مقصودة، والفوازير بالنسبة ليا هي حياتي، أنا طلعت كل الموهبة اللي عندي من رقص وغنا وتمثيل فيها، والجمهور بيقولي كلام رائع، والفوازير دي كانت زمان أوي ودلوقتي بتتعاد والأجيال الجديدة كمان بقت تشوفها".

وتابعت: "دائما كان بيقولوا عليا نيللي رمضان روحت لوالدي وسألته هو أنت اسم رمضان ومش بتقول ليا".

حقيقة اعتزال نيللي التمثيل



وأشارت:" حكاية أرجع دي مش هتحصل.. وأنا معتزلتش بشكل صريح، بحس أن الإنسان مهما حصل أنا جوايا فنانة وبشوف كل الأمور بطريقة فنية وهذا شيء يساعدني ومخليني سعيدة".

نيللي تكشف عن شروط الاستعراض

وواصلت: "لازم يكون عندهم قدرة على العطاء وأنها لما تطلع في حاجة غنائية يكون صوتها ورفضها وأداؤها حلو الموضوع مش تمثيل فقط في فيلم أو مسلسل".

آخر أعمال نيللي



الجدير بالذكر آخر أعمال نيللي مسلسل "امرأة في ورطة" بعام 2006،

وضم مسلسل امرأة في ورطة، العديد من الفنانين أبرزهم نيللي وبثينة رشوان وشريف سلامة ومديحة حمدي وسناء شافع وتوفيق عبد الحميد والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج أمجد أبو طالب.

و مسلسل "قصاقيص ورق" الذي عرض عام 2005، والعمل من ﺇﺧﺮاﺝ إبراهيم عفيفي وﺗﺄﻟﻴﻒ مجدي الجلاد.

وضم المسلسل مجموعة من النجوم وهم نيللي وكمال أبو رية وسحر رامي وأحمد راتب وأيمن عزب وشعبان حسين.