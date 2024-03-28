نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 130 لاعبًا ولاعبة في بطولة الاتحاد الدولى للبادل برعاية وزارة الرياضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام بطولة الاتحاد الدولي للبادل تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للبادل، وذلك خلال الفترة من يوم 2 حتى 6 في شهر أبريل المقبل.

بطولة الاتحاد الدولي للبادل تحت رعاية وزارة الرياضة

تشهد البطولة مشاركة أكثر من 130 لاعبًا ولاعبة يمثلون 18 دولة من جميع أنحاء العالم. وستُقام البطولة في نادي ماونتن فيو إي سيتي أكتوبر، الذي يعد واجهة رياضية في منطقة الشيخ زايد.

وتعد بطولة الاتحاد الدولي للبادل فرصة مثالية للاعبين واللاعبات المحترفين للتنافس على مدار الأيام الخمسة للفوز بالبطولة وإظهار مهاراتهم الاستثنائية، وخاصة أنها بطولة معتمدة تضم أبرز لاعبى البادل على مستوى العالم وذات جوائز مالية كبيرة.

وتقام فاعليات البطولة تنظيميا بإدارة محترفة تشرف على نادى ماونتن فيو بأكتوبر، وذلك تحت إدارة شركة دینامو لإدارة الأندیة الریاضیة بخبرة متمیزة بالسوق الریاضي المصري في تطویر وإدارة وتشغیل الأندیة الریاضیة والتي وتدار من خلال المھندس إبراھیم زاھر، الرئیس التنفیذي لھا، صاحب الخبرة الریاضیة الطویلة كلاعب أولیمبي، ومدیر سابق لأعرق الأندیة الریاضیة في مصر ( نادي الجزیرة ).

واتضح ذلك بعد النجاح الذى تحقق خلال البطولات المتتالية التى استضافها النادي لإدارة الأكاديميات والفاعليات الرياضية برئاسة الاستاذ محمد إدريس الرئيس التنفيذى والتى تشرف على ادارة الأكاديميات والفاعليات الرياضية داخل نادي ماونتن فيو أى سيتى اكتوبر، والنهج العلمى التى تتبعه سبورتس ليجنز فى صناعة أبطال فى مختلف اللعبات داخل النادى.