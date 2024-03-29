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أحمد جودة - القاهرة -

استأنف الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، مساء الخميس تدريباته على ستاد الكلية الحربية،بعد حصوله على راحة سلبية ليوم واحد

المصري يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري

يستعد الفريق البورسعيدي لمواجهة شقيقه فريق الاتحاد السكندري في كلاسيكو المتوسط والمقرر إقامته في التاسعة والنصف مساء الاثنين المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري العام.

وشهد المران انتظام ثنائي المنتخب الأوليمبي أحمد عيد ومحمد طارق بعد عودتهما من المملكة العربية السعودية عقب مشاركتهما في بطولة غرب أسيا، بالإضافة إلى التونسي معتز زدام والذي شارك مع منتخب بلاده في بطولة عاصمة مصر والتي حصل خلالها منتخب نسور قرطاج على المركز الثالث.

وبدأ أحمد أيمن منصور في ممارسة تدريبات العلاج الطبيعي بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبي يوم الثلاثاء الماضي بأحد المراكز الطبية المتخصصة بالنمسا.

وكان أحمد أيمن منصور قد خضع لعملية جراحية ناجحة لإعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى من وتر الرضفة مع استئصال جزء صغير من الغضروف الخارجي للركبة وكذلك خياطة جزء صغير من جسم الغضروف الداخلي بأحد المراكز الطبية المتخصصة في جراحات الركبة بالنمسا.

