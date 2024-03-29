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أحمد جودة - القاهرة - مباراة إفريقية نارية بين Al-Ahly VS Semba مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا.. تغطية حية بث مباشر لمباراة الأهلي المصري وسيمبا التنزاني في إطار منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. تترقب الجماهير على أحر من الجمر هذه المواجهة المثيرة التي تجمع بين فريقين من أبرز أندية القارة السمراء، وسنكون معكم خلال هذا البث لتغطية أحداث المباراة وتحليل الأداء لكلا الفريقين. تابعونا مع "يلا شوت" للمشاهدة المباشرة والتعليق الحي على أبرز لحظات اللقاء.

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وسيمبا يلا شوت اليوم دون تقطيع HD

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وسيمبا.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

بث مباشر مباراة الأهلي وسيمبا.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، أبرز ما يتم البحث عنه من عشاق القلعة الحمراء، خلال الساعات القليلة الماضية، قبل مواجهة الفريقين في إطار منافسات دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وسيمبا.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، هي مجموعة "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء، والتي أسندت إذاعة المباراة إلى قناتها بي إن سبورت 6 HD.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني (الموعد الرسمي)

في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الموافق 29 مارس 2024م بتوقيت القاهرة، على ملعب بنجامين مكابا الوطني، بالعاصمة التنزانية، دار السلام، سيكون موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني.

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي اليوم.. من هو معلق مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني؟

وأسندت مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" مهمة التعليق على مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني، إلى المعلق المصري على محمد على، في المواجهة التي يسعى من خلالها المارد الأحمر للحفاظ على لقبه القاري.

تشكيل الأهلي أمام سيمبا التنزاني اليوم في دوري أبطال إفريقيا

قرر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السويسري مارسيل كولر، تحديد تشكيلة الفريق قبل المباراة المرتقبة أمام سيمبا التنزاني في دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا. من المتوقع أن يدخل الأهلي هذه المباراة بتشكيله المعتاد بشكل كبير، باستثناء غياب إمام عاشور الذي أصيب مع منتخب مصر، حيث سيحل محله عمرو السولية. كما يتردد أن كولر يتردد في اختيار لاعب وسط واحد بين أحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة، وذلك حسب حالة كوكا الصحية ومدى جاهزيته للمشاركة في اللقاء.

تشكيل الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني

وسيكون تشكيل الأهلي أمام سيمبا التنزاني في لقاء الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا كما يلي:

مباشــر تشكيل الأهلي اليوم لمواجهة سيمبا التنزاني حارس المرمى مصطفى شوبير خط الدفاع محمد هاني رامي ربيعة محمد عبدالمنعم علي معلول خط الوسط مروان عطية عمرو السولية أحمد نبيل كوكا (محمد مجدي أفشة) خط الهجوم بيرسي تاو محمود عبدالمنعم كهربا رضا سليم

قبل موقعة بث مباشر مباراة Al-Ahly اليوم.. تاريخ مواجهات الأهلي وسيمبا التنزاني

وتاريخ الصراع بين الأهلي المصري وسيمبا التنزاني في المباريات القارية يعكس تنافسًا مثيرًا ومواجهات ملحمية على مر السنين. في كأس الكؤوس الأفريقية لعام 1985، شهدنا تبادل الانتصارات بين الفريقين، حيث فاز سيمبا في مباراة الذهاب 2-1 في تنزانيا، بينما رد الأهلي بهزيمة 2-0 في الإياب في القاهرة.

وتجددت المواجهات بينهما في دوري أبطال إفريقيا لعام 2019، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 2-2 في القاهرة، وفاز الأهلي بثقله في الإياب بنتيجة 5-1 في تنزانيا.

وفي الموسم التالي 2020-2021، استمر التنافس بين الفريقين مع فوز الأهلي في مباراة الذهاب بهدف نظيف في القاهرة، وانتصار سيمبا في الإياب بنفس النتيجة في تنزانيا.

تجدر الإشارة أيضًا إلى مباراة كأس السوبر الأفريقي لعام 2021 التي شهدت تعادل الفريقين 1-1 في القاهرة وتعادل مرة أخرى بنفس النتيجة في تنزانيا، قبل أن يحسم الأهلي اللقب بفوزه في ركلات الترجيح 5-4.

وفي دوري السوبر الأفريقي لعام 2023، استمرت المواجهات المثيرة بتعادل كل من الأهلي وسيمبا في مباراتي الذهاب والإياب، وتأهل الأحمر لنصف نهائي البطولة لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في مرحلة نصف النهائي.