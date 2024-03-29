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أحمد جودة - القاهرة -

عقدت رابطة دوري روشن السعودي للمحترفين، اجتماعًا مع الأندية والذي تحدد خلاله موعد انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

تفاصيل اجتماع رابطة الدوري السعودي مع الأندية بخصوص الموسم الجديد

وأكدت صحيفة الرياضية أن سعود كريري، ممثل نادي الهلال، طلب أن تلعب بداية كل جولة من الدوري بعد أيام فيفا الدولية بأربعة أيام، وذلك من أجل إعطاء الراحة الكافية للاعبين الدوليين.

فيما طلب الهلال أيضًا أن تلعب مواجهات بطولة كأس الملك في شهر أغسطس أو سبتمبر.

وقررت لجنة المسابقات في الرابطة بالتنسيق مع اتحاد الكرة السعودي، انطلاق الموسم الجديد 2024-2025، يوم الـ 14 من أغسطس المقبل.

وتنطلق منافسات الموسم الجديد ببطولة كأس السوبر السعودي التي تستمر حتى الـ 17 من أغسطس المقبل.

ووافقت أندية: الهلال، النصر، الاتحاد، الشباب، والاتفاق، على توقف الدوري بسبب كأس الخليج التي تلعب منافساته في الكويت، فيما رفضت أندية الفيحاء، الأخدود، أبها، والتعاون.

وأكدت الرابطة أنه سيتم التعاقد مع شركة طيران لتوفير رحلات عديدة للأندية خلال الموسم المقبل.

كما أنه تم تسجيل بعض الملاحظات، بدأها الهلال بصعوبة تحديد 25 لاعبًا في قائمة الأندية في ظل ضغط البطولات في الروزنامة.

وطالب ممثل النصر بمراعاة الأجواء في بعض المدن مستشهدًا بأول مباراة لفريقه أمام الاتفاق في الموسم الجاري وسط رطوبة شديدة.

وتقدمت عدة أندية بملاحظات خلال الورشة، أبرزها توقيت بعض المباريات التي تتخلل شوطيها أوقات الصلاة، الأمر الذي لا يجد فيه مدربو الفرق الوقت للحديث مع اللاعبين لأدائهم الصلاة.

وناقش عدد من ممثلي الأندية توقيت المباريات في بعض المناطق الباردة خلال فصل الشتاء التي تلعب في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، مثل أبها وضمك، والمناطق الحارة في الـ 03:00 عصرًا مثل الأخدود.

