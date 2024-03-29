نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 29- 3- 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العالمية بكل مكان عن توقيت مواجهات أنديتهم المفضلة ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 29- 3- 2024 والقنوات الناقلة لها. مواعيد أهم مباريات اليوم الاتحاد ضد الفيحاء 9:00.

التعاون ضد الحزم 9:00.

الأخدود ضد الرائد 9:00.

الاتفاق ضد الأهلي 9:00.

ضمك ضد الخليج 9:00.

الأهلي ضد سيمبا 8:00.

ليل ضد لانس 10:00. القنوات الناقلة لمباريات اليوم تردد قناة ssc sports القمر: بدر التردد: 12418 الاستقطاب: أفقي الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 3/4. تردد bein sports على نايل سات تردد القناة الأولى: 11013. تردد القناة الثانية: 11054. الإستقطاب: أفقي. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح: 3/4