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مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 29- 3- 2024

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 29- 3- 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العالمية بكل مكان عن توقيت مواجهات أنديتهم المفضلة ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 29- 3- 2024 والقنوات الناقلة لها.

مواعيد أهم مباريات اليوم

  • الاتحاد ضد الفيحاء 9:00.
  • التعاون ضد الحزم 9:00.
  • الأخدود ضد الرائد 9:00.
  • الاتفاق ضد 9:00.
  • ضمك ضد الخليج 9:00.
  • الأهلي ضد سيمبا 8:00.
  • ليل ضد لانس 10:00.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم

تردد قناة ssc sports

القمر: بدر

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد bein sports على نايل سات

تردد القناة الأولى: 11013.

تردد القناة الثانية: 11054.

الإستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح: 3/4

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

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