نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 29- 3- 2024 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العالمية بكل مكان عن توقيت مواجهات أنديتهم المفضلة ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 29- 3- 2024 والقنوات الناقلة لها.
مواعيد أهم مباريات اليوم
- الاتحاد ضد الفيحاء 9:00.
- التعاون ضد الحزم 9:00.
- الأخدود ضد الرائد 9:00.
- الاتفاق ضد الأهلي 9:00.
- ضمك ضد الخليج 9:00.
- الأهلي ضد سيمبا 8:00.
- ليل ضد لانس 10:00.
القنوات الناقلة لمباريات اليوم
تردد قناة ssc sports
القمر: بدر
التردد: 12418
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 3/4.
تردد bein sports على نايل سات
تردد القناة الأولى: 11013.
تردد القناة الثانية: 11054.
الإستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح: 3/4