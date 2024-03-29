نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاهلي والاتفاق في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخوض الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مواجهة قوية أمام نظيره الاتفاق في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

موعد مباراة الاهلي والاتفاق في الدوري السعودي

تقام أحداث مباراة الأهلي والاتفاق، اليوم الجمعة الموافق 26-3-2024، على أرضية ستاد الأمير محمد بن فهد في إطار منافسات الجولة الـ 25 من دوري روشن.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتفاق في دوري روشن

تنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات سي سي اس الرياضية السعودية باعتبارها الناقل الحصري والوحيد لإذاعة مبارايات دوري روشن للمحترفين لجمهور الوطن العربي وشمال إفريقيا.