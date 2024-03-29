معلق مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني في بطولة دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث عاشقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن معلق مباراة فريقه ضد سيمبا التنزاني، وذلك ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في نسختها الجارية.

ويحل النادي الأهلي ضيفًا على سيمبا التنزاني في المباراة التي من المقرر لها أن تقام بينهما في دار السلام بتنزانيا، في تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة المقبل في ذهاب دور الثمانية لرابطة دوري أبطال إفريقيا.

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2024

وتنقل المباراة التي تقام يوم الجمعة بين النادي الأهلي وسيمبا التنزاني فى مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2024، عبر شاشة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

معلق مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

أسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على مباراة الأهلي ضد نظيره سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا للمعلق الرياضي علي محمد علي.