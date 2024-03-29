نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف محمد شريف وطارق حامد.. تشكيل مباراة ضمك والخليج في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك استعداداته لمواجهة نظيره فريق الخليج مساء اليوم الجمعة في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين من عمر بطولة دوري روشن السعودي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي التشكيل المتوقع لمباراة الخليج أمام نظيره فريق ضمك مساء اليوم الجمعة في الدوري السعودي:-

تشكيل ضمك المتوقع أمام الخليج

في حراسة المرمى: مصطفى زغبة

خط الدفاع: فاروق شافعي، عبد القادر بدران، سنوسي محمد الهوساوي، ضاري العنزي.

خط الوسط: أنتوليتش، طارق حامد، ستانشيو، أحمد الزين.

وفي الهجوم: كيفين نكودو، أسان سيساي.

تشكيل الخليج المتوقع ضد ضمك

في حراسة المرمي: مروان الحيدري.

خط الدفاع: محمد الخبراني، ليساندرو لوبيز، بيدرو ريبوتشو، سعيد ال حمسل.

خط الوسط: خالد ناري، خالد السميري، وو يونج جانج.

خط الهجوم: فابيو مارتينز، عبد الإله محمد سعيد، محمد شريف.