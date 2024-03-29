تاريخ مواجهات الأهلي وسيمبا التنزاني في بطولة دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني، وذلك ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في نسختها الجارية.

ويحل النادي الأهلي ضيفًا على سيمبا التنزاني في المباراة التي من المقرر لها أن تقام بينهما في دار السلام بتنزانيا، في تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة المقبل في ذهاب دور الثمانية لرابطة دوري أبطال إفريقيا.

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2024

وتنقل المباراة التي تقام يوم الجمعة بين النادي الأهلي وسيمبا التنزاني فى مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2024، عبر شاشة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

معلق مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

أسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على مباراة الأهلي ضد نظيره سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا للمعلق الرياضي علي محمد علي.

ويذكر أن النادي الأهلى كان قد سبق له مواجهة سيمبا التنزانى فى 8 مواجهات، حقق من خلالهم المارد الأحمر بالفوز في 3 لقاءات، كما نجح سيمبا في خطف الفوز فى ثلاثة أخرى، وتعادل الفريقين مرة بنتيجة 2/2 وأخرى بنتيجة 1/1 واستطاع الأهلي تسجيل 12 هدفا وتلقت شباكه 7 أهداف.

تاريخ مواجهات الأهلي ضد سيمبا التنزاني

ضربة البداية انطلقت في بطولة كأس الكؤوس الأفريقية عام 1985 حيث خسر الأهلي بنتيجة 2-1 في تنزانيا وفاز في الإياب بالقاهرة بنتيجة 2-0.

كما التقى الفريقين بدوري أبطال إفريقيا لعام 2019 وتعادل الأهلي في القاهرة بنتيجة 2-2 وفاز الأهلي بنتيجة 5-1 بتنزانيا.

وفي دوري أبطال إفريقيا لعام 2020-2021، حقق الأهلي الفوز على سيمبا في القاهرة بنتيجة 1-0 وفاز سيمبا في الإياب بنفس النتيجة.

وتواجه الفريقين في بطولة دوري السوبر الأفريقي تعادلا الفريقين في القاهرة 1-1، ثم تعادلا بنفس النتيجة في تنزانيا وصعد المارد الاحمر لنصف النهائي.