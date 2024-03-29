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جدول هدافي الدوري السعودي قبل مواجهات اليوم الجمعة 29-03-2024

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أحمد جودة - القاهرة - يستعرض “دوت الخليج الرياضي” جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مواجهات اليوم الجمعة الموافق 29 مارس 2024، التي أبرزها مواجهة الاتحاد والفيحاء. 

ترتيب هدافي الدوري السعودي

1- كريستيانو رونالدو- 23 هدفا.

2- ميتروفيتش- 20 هدفا.

3- عبدالرزاق حمد الله- 17 هدفا.

4- أندرسون تاليسكا- 16 هدفا.

5- كيفين نكودو- 15 هدفا.

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الاتحاد X الفيحاء  – الساعة 9 مساء

الأخدود X الرائد – الساعة 9 مساء  

ضمك X الخليج – الساعة 9 مساء 

التعاون X الحزم – الساعة 9 مساء

الاتفاق X – الساعة 9 مساء 

جدول ترتيب الدوري السعودي

1- الهلال 68 نقطة

2- النصر 56 نقطة

3- الأهلي 47 نقطة

4- الاتحاد 43 نقطة

5- التعاون 40 نقطة

6- الاتفاق 35 نقطة

7- ضمك 34 نقطة

8- الفيحاء 32 نقطة

9- الفتح 31 نقطة

10- الخليج 28 نقطة

11- الشباب 28 نقطة

12- الوحدة 27 نقطة

13- الرائد 24 نقطة

14- الرياض 24 نقطة

15- الأخدود 24 نقطة

16- الطائي 22 نقطة

17- أبها 21 نقطة

18- الحزم 15 نقطة

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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