نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول هدافي الدوري السعودي قبل مواجهات اليوم الجمعة 29-03-2024 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستعرض “دوت الخليج الرياضي” جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مواجهات اليوم الجمعة الموافق 29 مارس 2024، التي أبرزها مواجهة الاتحاد والفيحاء.
ترتيب هدافي الدوري السعودي
1- كريستيانو رونالدو- 23 هدفا.
2- ميتروفيتش- 20 هدفا.
3- عبدالرزاق حمد الله- 17 هدفا.
4- أندرسون تاليسكا- 16 هدفا.
5- كيفين نكودو- 15 هدفا.
مواعيد مباريات الدوري السعودي
الاتحاد X الفيحاء – الساعة 9 مساء
الأخدود X الرائد – الساعة 9 مساء
ضمك X الخليج – الساعة 9 مساء
التعاون X الحزم – الساعة 9 مساء
الاتفاق X الأهلي – الساعة 9 مساء
جدول ترتيب الدوري السعودي
1- الهلال 68 نقطة
2- النصر 56 نقطة
3- الأهلي 47 نقطة
4- الاتحاد 43 نقطة
5- التعاون 40 نقطة
6- الاتفاق 35 نقطة
7- ضمك 34 نقطة
8- الفيحاء 32 نقطة
9- الفتح 31 نقطة
10- الخليج 28 نقطة
11- الشباب 28 نقطة
12- الوحدة 27 نقطة
13- الرائد 24 نقطة
14- الرياض 24 نقطة
15- الأخدود 24 نقطة
16- الطائي 22 نقطة
17- أبها 21 نقطة
18- الحزم 15 نقطة