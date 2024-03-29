نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29-3-2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض "دوت الخليج الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29-03-2024، التي أبرزها مواجهة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا. مواعيد مباريات اليوم دوري أبطال إفريقيا سيمبا X الأهلي – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 6 الدوري الإسباني قادش X غرناطة – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3 الدوري الفرنسي ليل X لانس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4 الدوري السعودي الاتحاد X الفيحاء – الساعة 9 مساء على قناة 1 SSC الأخدود X الرائد – الساعة 9 مساء ضمك X الخليج – الساعة 9 مساء على قناة 3 SSC التعاون X الحزم – الساعة 9 مساء الاتفاق X الأهلي – الساعة 9 مساء على قناة 2 SSC