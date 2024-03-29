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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29-3-2024 والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يستعرض "دوت الخليج الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29-03-2024، التي أبرزها مواجهة وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا.

مواعيد مباريات اليوم

دوري أبطال إفريقيا

سيمبا X الأهلي – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 6

الدوري الإسباني 

قادش X غرناطة – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3    

الدوري الفرنسي

ليل X لانس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4

الدوري السعودي

الاتحاد X الفيحاء  – الساعة 9 مساء على قناة 1 SSC

الأخدود X الرائد – الساعة 9 مساء  

ضمك X الخليج – الساعة 9 مساء على قناة 3 SSC  

التعاون X الحزم – الساعة 9 مساء

الاتفاق X الأهلي – الساعة 9 مساء على قناة 2 SSC

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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