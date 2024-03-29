نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29-3-2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستعرض "دوت الخليج الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29-03-2024، التي أبرزها مواجهة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا.
مواعيد مباريات اليوم
دوري أبطال إفريقيا
سيمبا X الأهلي – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 6
الدوري الإسباني
قادش X غرناطة – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3
الدوري الفرنسي
ليل X لانس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4
الدوري السعودي
الاتحاد X الفيحاء – الساعة 9 مساء على قناة 1 SSC
الأخدود X الرائد – الساعة 9 مساء
ضمك X الخليج – الساعة 9 مساء على قناة 3 SSC
التعاون X الحزم – الساعة 9 مساء
الاتفاق X الأهلي – الساعة 9 مساء على قناة 2 SSC