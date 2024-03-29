نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يكتمل مخطط الهروب من الزعيم؟.. برشلونة يحسم مصير نيمار نهائيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ارتبط اسم البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، بالعودة من جديد إلى صفوف فريق برشلونة الإسباني في الموسم القادم.

وانتقل نيمار مطلع الموسم الحالي إلى صفوف الهلال، قادما من صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إلا أن اللاعب تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي بداية الموسم، ليخضع لعملية جراحية وفترة تأهيل كبيرة.

- حقيقة عودة نيمار

وأكدت صحيفة سبورت الكتالونية، أن مسؤولو نادي برشلونة ليس لديهم أي نية أو مقترح بعودة النجم البرازيلي من جديد إلى الكامب نو في الموسم القادم.

كما اشترط نادي الهلال، الحصول على خدمات مواطنه رافينيا دياز للموافقة على رحيل نيمار وذلك ما لم يقبل به البارسا نهائيا.

على جانب آخر، تحاول إدارة العملاق الكتالوني الوصول إلى صيغة اتفاق مع مسؤولو مانشستر سيتي الإنجليزي، لحسم صفقة انتقال البرتغالي جواو كانسيلو بصفة نهائية إلى البارسا.

