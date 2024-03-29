عاجل.. كلوب يوضح موقف ثنائي ليفربول قبل مواجهة برايتون

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أحمد جودة - القاهرة - أوضح الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، آخر تطورات حالة ثنائي الريدز المصاب وذلك قبل مواجهة برايتون في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

كلوب: نونير بخير ويتدرب مع الفريق

يستعد فريق ليفربول، لمواجهة برايتون يوم الأحد المقبل 31 مارس، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ30 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

قال كلوب في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الجمعة: "إصابة آندي روبرتسون ليست خطيرة، سيعمل يومًا بعد يوم، أمره ليس سيئًا".

وواصل كلوب قائلًا: "داروين نونيز بخير، إنه يتدرب مع الفريق وكل شيء على ما يرام".

ويحتل فريق ليفربول، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، بنفس عدد نقاط آرسنال متصدر الجدول.