نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وسيمبا اليوم في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الجمعة، الموافق 29 مارس 2024، ضيفا ثقيلًا، على نظيره سيمبا التنزاني، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

معلومات لا تفوتك عن مباراة الأهلي وسيمبا

ونقدم عبر التقرير التالي، أبرز المعلومات عن مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي تتضمن موعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلق، إلى جانب التشكيل المتوقع والحكم الذي سيدير المواجهة.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا اليوم الجمعة

تنطلق مباراة الأهلي المصري وسيمبا التنزاني، بالدورب ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة الثامنة مساء، بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، على أرضية استاد بنجامين مكابا الوطني بالعاصمة التنزانية "دار السلام".

القنوات الناقلة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري الأبطال والمعلق

أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية، مالكة حقوق البث الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نقل مباراة الأهلي وسيمبا في الدور ربع النهائي بدوري الأبطال، عبر فضائيها Bein Sports HD 6، وبتعليق علي محمد علي.

تردد قناة beIN Sports 6 الناقلة مباراة الأهلى وسيمبا

ويمكن استقبال قناة بي إن سبورت 6 الناقلة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على القمر الصناعي "نايل سات"، عبر التردد "11054"، وبمعد الترميز "27500" وباستقطاب "v" مع معامل تصحيح الخطأ "2/3".

حكم مباراة الأهلي المصري وسيمبا التنزاني الليلة

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن اختيار الجنوب إفريقي توم أبو نجيل حكما لمباراة الأهلي وسيمبا في ربع نهائي دوري الأبطال، يعاونه أحمد امتياز من موريشيوس، والموريتاني دحان بيدا على تقنية الـ "var".

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيمبا التنزاني

يُتوقع أن يخوض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي مباراة اليوم أمام سيمبا بتشكيل مكون من شوبير في حراسة المرمى، أمامه رباعي الدفاع ربيعة، محمد هاني، عبدالمنعم ومعلول وبالوسط مروان عطية، كوكا وأفشة، وبالهجوم الشحات، تاو ومحمود كهربا.