الأهلي يتفوق على سيمبا بهدف كوكا في الشوط الأول

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام سيمبا التنزاني وذلك ضمن ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يتقدم أمام سيمبا في الشوط الأول بهدف كوكا

استطاع الأهلي، افتتاح التسجيل في الدقيقة 5 من عمر الشوط عن طريق اللاعب أحمد نبيل كوكا بعد عرضية مميزة من محمد هاني.

وحاول لاعبو سيمبا معادلة النتيجة خاصة مع الاوقات الأخيرة من الشوط الأول، والذي شهد تفوق نسبي للاعبين سيمبا لكن مصطفى شوبير كان بالمرصاد.

تشكيل النادي الأهلي

ويضم تشكيل الأهلي في هذه المواجهة كلًا من: “مصطفى شوبير، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد هاني، علي معلول، مروان عطية، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، حسين الشحات، بيرسي تاو وموديست”.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.