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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - "كنت بحفزه وهرب".. أمير مرتضى منصور يفتح النار على كهربا

عاجل - "كنت بحفزه وهرب".. أمير مرتضى منصور يفتح النار على كهربا، يبحث عدد كبير من جماهير كرة القدم المصرية وقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، عن تصريحات أمير مرتضى منصور الأخيرة، وحديثه عن أزمة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

حيث كان قد ظهر أمير مرتضى منصور في حوار تلفزيوني ناري، وتحدث عن عدة أمور هامة في نادي الزمالك مع الإعلامية أميرة بدر مقدمة برنامج أسرار عبر قناة النهارد الفضائية.

عاجل - "كنت بحفزه وهرب".. أمير مرتضى منصور يفتح النار على كهربا

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وفي هذا السياق، يحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن تصريحات أمير مرتضى منصور بشأن محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

تصريحات أمير مرتضى منصور

وتحدث أمير مرتضى منصور المشرف العام السابق على الكرة داخل نادي الزمالك، وقال:" كان فيه لاعبين كتير بديها فلوس، بعد ما بتجيب أجوال في الماتش، لو كسبنا ماتش ممكن يبقي المبلغ 70 أو 100 ألف جنيه".

أمير مرتضى منصور يهاجم محمود كهربا

وأضاف خلال تصريحاته، وقال:"كنت بعمل كدا مع مصطفي محمد ومحمود كهربا، وكنت بحفز كهربا، لأنه كان لاعب مهم جدا في نادي الزمالك في الفترة دي، وبعدها هرب وراح نادي تاني".

أمير مرتضى منصور يتحدث عن أزمة غرامة كهربا

وتحدث المشرف العام السابق على الكرة بنادي الزمالك، عن أزمة كهربا والنادي بشأن الغرامة، وقال: "سعينا في نادي الزمالك لتحويل عقوبة كهربا للدفع بالدولار بدل الجنيه المصري، والضرر الذي تسبب فيه كهربا للنادي تجاوز 2 مليون دولار".

موعد مباراة الزمالك المقبلة

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره مودرن فيوتشر يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات دور الربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويحتضن ملعب ستاد السلام المباراة بين الزمالك وفيوتشر، على أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.