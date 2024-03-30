نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمواجهة مانشستر يونايتد أمام برينتفورد في البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف فريق برينتفورد، منافسه فريق مانشستر يونايتد، اليوم السبت 30 مارس، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعد هذه أول مباريات الفريقين بعد نهاية التوقف الدولي في أجندة الفيفا لشهر مارس، والتي انتهت في الأسبوع الماضي، حيث يريد فريق مانشستر يونايتد لحجز مقعد للتأهل لدوري أبطال أوروبا للموسم القادم.

وكان فريق مانشستر يونايتد قد فاز على حساب ليفربول قبل التوقف الدولي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن منافسات دور ربع النهائي في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

القناة الناقلة لمباراة يونايتد وبرينتفورد

تذاع تلك المباراة بين فريقي مانشستر يونايتد وبرينتفورد عبر قناة بي إن سبورتس 1 HD، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات البريميرليج.