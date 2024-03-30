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أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن حكم مباراة الأحمر أمام سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا لم يحتسب العديد من القرارات في صالح الفريق.

بركات: التحكيم أرهق الأهلي.. وبطاقة حمراء كانت ستغير مسار المباراة



وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هدف الأهلي أمام سيمبا هو واحد من أروع أهداف الأحمر في الفترة الماضية".



وأضاف: "الجميل في هدف الأهلي، هو تواجد موديست على الزاوية البعيدة، وأحمد نبيل كوكا في الوسط، وبيرسي تاو على الزاوية القريبة، وحسين الشحات أيضًا كان داخل منطقة الجزاء".



وتابع: "الحكم في الشوط الأول أرهق الأهلي، هناك أخطاء لم تحتسب واضحة لصالحه، وبطاقة حمراء كانت ستغير مسار المباراة، بالإضافة لأخطاء لم تحتسب للأهلي".



وأكمل: "الحكم توم أبونجيل هو واحد من أفضل الحكام في إفريقيا حاليًا، ولكن مستواه في مباراة الأهلي وسيمبا هو 50% فقط، كما كان على حكام تقنية الفيديو يشعرونا بأن هناك حالات يتم مراجعاتها".



وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "أحيي لاعبي النادي الأهلي ومارسيل كولر، المدير الفني الذي أدار المباراة بكل اقتدار، وجهز اللاعبين بشكل جيد للمباراة".

