نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نابولي أمام أتالانتا في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نابولي للقاء أتالانتا وذلك ضمن منافسات الجولة الثلاثون من عمر مسابقة الدوري الإيطالي "الكاليتشو".

ويدخل نابولي المباراة متواجدا في المركز السابع من 29 مباراة، برصيد45 نقطة حقق فيهم الفوز 12 مباراة، وتعادل في 9 مباريات، وهزم في 8 مباريات.

أما أتالانتا فيحتل المركز السادس برصيد 47 مباراة، من أصل 28 مباراة، حقق الفوز في 14 مباراة، وتعادل في 5 مباريات وهزم 8 مباريات.

موعد مباراة نابولي وأتالانتا في الدوري الإيطالي

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، الثاني والنصف ظهرا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة نابولي وأتالانتا في الدوري الايطالي

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أبو الظبي الرياضية والتي تتولى نقل مباريات الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط.