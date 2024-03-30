نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة توتنهام أمام لوتون تاون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام مع نظيره لوتون تاون مساء اليوم السبت الموافق الثلاثين من شهر مارس الجاري على ملعب "توتنهام هوتسبير"، ضمن منافسات الأسبوع الـ30 من بطولة الدوري الإنجليزي 2023-2024.

ويحتل توتنهام المركز الخامس في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 53 نقطة، بعد الفوز في ستة عشر مباراة والتعادل في خمسة لقاءات وخسارة سبع مباريات، فيما يحتل فريق لوتون تاون المركز المركز السابع عشر برصيد 22 نقطة، بعد الفوز في خمس مباريات والتعادل في سبعة لقاءات وخسارة سبعة عشر مباراة.

موعد مباراة توتنهام ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة توتنهام ضد لوتون تاون اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، الثالثة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

تنقل مباراة توتنهام هوتسبير ضد لوتون تاون مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي.