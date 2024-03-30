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أحمد جودة - القاهرة -



أشاد محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق بالمستوى الذي ظهر به مصطفى شوبير، حارس مرمى الأحمر في مباراة سيمبا التنزاني، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

محمد بركات مشيدًا بنجم الأهلي: "خلصت فيه الكلام".. وتعرض للظلم لهذا السبب



وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي حقق فوزًا غاليًا يقربه من التأهل للدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا".



وأضاف: "مصطفى شوبير خلصت فيه كل الكلام، هو رجل المباراة في مباريات عديدة، وأمام سيمبا تعرض لاختبارات عديدة ومتنوعة، مثل الكرات العرضية والانفرادات".



وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "مصطفى شوبير تعرض للظلم بسبب اسم والده، الآن وجوده مؤثر، وحاز على ثقة جمهور الأهلي".

