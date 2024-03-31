نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة أحمد حسن إبراهيم فايق.. الهلال الأحمر الإماراتي ينظم فعالية من الإمارات عبر مصر إلى غزة لتعبئة المساعدات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، والإعلامي إبراهيم فايق، في فعالية "الإمارات عبر مصر إلى أهلنا في غزة" لتعبئة وتجهيز المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي نظمتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

الهلال الأحمر الإماراتي ينظم فعالية لتعبئة المساعدات إلى غزة

وتأتي هذه الفعالية في إطار جهود دولة الإمارات وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على وجه الخصوص تجاه الأشقاء في غزة، ولتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، ودعمهم المستمر في ظل التحديات الإنسانية الراهنة.

وفي هذا الاطار أكد سعادة راشد مبارك المنصوري، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن دولة الإمارات سارعت منذ بدء الأزمة في غزة إلى تقديم المساعدات الإغاثية والغذائية واحتياجات الرعاية الصحية لسكان القطاع، وذلك في إطار التزامها بالتخفيف عن معاناة الشعب الفلسطيني من الأوضاع الصعبة المستمرة التي يعيشها، وبما يعكس قيم العطاء والتضامن الإنساني الراسخ لدى قيادة وشعب الإمارات تجاه دعم الأشقاء في أوقات الأزمات.

وأثنى المنصوري على دعم الدولة المصرية بمؤسساتها وشعبها في تقديم التسهيلات المطلوبة والتنسيق اللازم لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة، مما مكن من دخول المساعدات الإماراتية والمستشفى الميداني الإماراتي إلى داخل القطاع.

وأشار المنصوري على أن فعالية اليوم تؤكد على أن الإمارات ومصر تعملان على المستويين الرسمي والشعبي بروح التآخي والتآزر في الوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة خلال المحنة التي يمر بها.

ومن جانبه أكد أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق أن العلاقة بين مصر والإمارات علاقة كبيرة ووثيقة، وهذه الفعالية التي تقام على الأراضي المصرية أكبر دليل على ذلك.

أضاف حسن أن دورهم هو المساعدة والمشاركة في مثل هذه الفعاليات الخيرية في محاولة منهم للتخفيف على الأشقاء جزءا قليلا من آلامهم وأوجاعهم، مؤكدا أن هذا ليس جديدا على دولة الإمارات الشقيقة فهي دائما بجانب أشقائها فضلا عن الدعم الكبير الذي تقدمة للقضية الفلسطينية منذ أحداث طوفان الأقصى.

أثنى حسن على الدور الذي يقوم به الهلال الأحمر الإماراتي في دعمه ومساندته للأشقاء في غزة موجها الشكر لكل من ساهم وشارك في هذه الفعالية للخروج بهذا المستوى الرائع.

وأوضح الاعلامي ابراهيم فايق، أن مشاركته في هذه الفعالية واجب وشرف كبير لكل انسان محب وداعم للقضية الفلسطينية، التي يعتبرها العرب هي قضيتهم الكبرى، خاصة بعد الحرب الشرسة التي تشنها اسرائيل على الأشقاء في غزة.

أفاد فايق أن انطلاق هذه الفعالية على أرض مصر يؤكد على مدى التآخي بين الشقيقتين مصر والإمارات، فضلا عن الدور الكبير الذي تلعبه البلدين منذ بداية الأزمة، متمنيا تكاتف الجميع لدعم القضية والوصول إلى حل لوقف هذه الحرب على قطاع غزة

هذا وشهدت الفعالية حضور مجموعة كبيرة من الفنانين وعلي رأسهم: الفنانة بشري، لقاء الخميسي، نسرين طافش، درة،داليا مصطفي، منال سلامة، رانيا يوسف،نانسي صلاح، طارق صبري، وأخريين، كما حضر أيضا مجموعة من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، الداعمين للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني مثل: إبراهيم بهزاد المؤثر الإماراتي،أحمد الأميري، محمد الهجان، محمد هشام،محمد أسامة.

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات سارعت منذ بدء الأزمة إلى تقديم المساعدات والإمدادات الإنسانية والإغاثية العاجلة لقطاع غزة، وتم إطلاق عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية في الخامس من نوفمبر 2023 لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب الفلسطيني في القطاع.

وتجسد هذه المبادرات، نهج دولة الإمارات والتزامها التاريخي بدعم اشعب الفلسطيني، والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها، وقيمها في التضامن والتآزر التي تستند إلى تاريخ طويل من العمل الإغاثي والإنساني.