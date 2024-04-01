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أحمد جودة - القاهرة - أطلق البرازيلي إيدير ميليتاو مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني بتعليق مثير وذلك عقب عودته من الإصابة في الفترة الأخيرة.

وشارك ميليتاو مع نادي ريال مدريد مرة أخرى أمس الأحد عقب عودته من الإصابة وذلك أمام فريق أتلتيك بلباو بعد غيابه منذ بداية الموسم بسبب إصابة بقطع في الرباط الصليبي.

تعليق مثير من ميليتاو عقب عودته من الإصابة

وتحدث ميليتاو في تصريحات له عن عودته قائلا:" سعيد جدا بدعم الجماهير، لقد مررت بأيام صعبة ولكن الآن هو الوقت للاستمتاع بهذه اللحظة، عودتي كانت يجب أن تكون هنا في سانتياجو برنابيو".

وتمكن فريق ريال مدريد في تحقيق الانتصار أمام نظيره فريق أتلتيك بلباو أمس الأحد بهدفين دون رد في الجولة الثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني.

ويعتلي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 75 نقطة بعد الفوز أمام أتلتيك بلباو.

