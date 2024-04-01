الرياضة

نجم ليفركوزن يرد على اهتمام بايرن ميونخ بضمه

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أحمد جودة - القاهرة - علق جيرمي فريمبونج نجم باير ليفركوزن، على التقارير التي تشير إلى اهتمام بايرن ميونخ بالتعاقد معه، وذلك في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

فريمبونج: بايرن ميونخ نادٍ كبير.. وتركيزي بالكامل مع ليفركوزن

قال فريمبونج عبر شبكة “سكاي سبورتس” ردًا على اهتمام بايرن ميونخ: “بالتأكيد هو نادٍ كبير، ولكن بالطبع أنا مركز تمامًا مع ليفركوزن الآن. أنا سعيد جدًا هنا”.

وأشار في تصريحاته حول مستقبله: “أريد فقط الفوز بلقب. أنا أركز على هذا الموسم لأنني أشعر أنه يمكننا القيام بشيء كبير في ليفركوزن”.

وتابع: “تركيزي الكامل ينصب على ليفركوزن، ولكنك لا تعرف أبدًا ما سيحدث في كرة القدم في المستقبل”.

وختم نجم ليفركوزن: "هناك دائمًا شيء ما يحدث في كرة القدم. ولكن الآن، أنا أركز بشكل كامل على ليفركوزن".

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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