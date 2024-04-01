نجم ليفركوزن يرد على اهتمام بايرن ميونخ بضمه

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أحمد جودة - القاهرة - علق جيرمي فريمبونج نجم باير ليفركوزن، على التقارير التي تشير إلى اهتمام بايرن ميونخ بالتعاقد معه، وذلك في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

فريمبونج: بايرن ميونخ نادٍ كبير.. وتركيزي بالكامل مع ليفركوزن

قال فريمبونج عبر شبكة “سكاي سبورتس” ردًا على اهتمام بايرن ميونخ: “بالتأكيد هو نادٍ كبير، ولكن بالطبع أنا مركز تمامًا مع ليفركوزن الآن. أنا سعيد جدًا هنا”.

وأشار في تصريحاته حول مستقبله: “أريد فقط الفوز بلقب. أنا أركز على هذا الموسم لأنني أشعر أنه يمكننا القيام بشيء كبير في ليفركوزن”.

وتابع: “تركيزي الكامل ينصب على ليفركوزن، ولكنك لا تعرف أبدًا ما سيحدث في كرة القدم في المستقبل”.

وختم نجم ليفركوزن: "هناك دائمًا شيء ما يحدث في كرة القدم. ولكن الآن، أنا أركز بشكل كامل على ليفركوزن".