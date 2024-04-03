نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إمام عاشور يواصل البرنامج التأهلي قبل مباراة سيمبا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أدى إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة علاج طبيعي في «الجيم»، ضمن البرنامج الذي يخضع له للعلاج من إصابته في الكتف.
وبدأ اللاعب فقرات العلاج الطبيعي، بعد الراحة التي منحها له الجهاز الفني، عقب الجراحة الناجحة التي أجراها في الكتف خلال الأيام الماضية.
وحرص الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، على عقد جلسة مع عاشور للاطمئنان على حالته، ومتابعة الفقرات التي من المقرر أن يؤديها في برنامجه العلاجي.
وواصل الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.