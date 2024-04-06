نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الإصابة تحرم الزمالك من حارس مرماه أمام فيوتشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد أسامة طبيب الزمالك، طبيعة إصابة حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم وموقفه من التواجد في لقاء فيوتشر المرتقب، الأحد، بإياب دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

غياب صبحي عن لقاء الزمالك وفيوتشر

تعرض محمد صبحي حارس مرمى الزمالك، لإصابة فى تدريب الفريق الأخير، وخضع لفحوصات طبية لمعرفة موقفه من المباراة القادمة.

أوضح محمد أسامة، أن إصابة محمد صبحي هي عبارة عن مزق في العضلة الضامة، وسيخضع للعلاج خلال الفترة القادمة.

وذكر أسامة، أنه تم وضع برنامج تأهيلي وعلاجي للحارس صبحي، على أن يقوم بتنفيذه في الفترة القادمة، للتعافى من الإصابة، والعودة للمشاركة مع الفريق.

وأشار طبيب الزمالك، إلى أن صبحي لن يلحق بمواجهة فيوتشر بسبب الإصابة التي يعاني منها.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد الماضي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف