تشكيل ميلان المتوقع أمام روما في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - استقر ستيفانو بيولي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، على تشكيل الروسونيري الذي سيخوض مواجهة روما، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

موعد مباراة ميلان ضد روما

يلتقى الروسونيري مع الجيلاروسي، مساء، الخميس المقبل الموافق 11 أبريل 2024 على ملعب "سان سيرو" في ربع نهائي اليوروباليج، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والعاشرة بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة.

تشكيل ميلان المتوقع أمام روما

حراسة المرمي: مينيان

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز – جابيا – كايير – كالابريا

خط الوسط: بن ناصر – لوفتس تشيك – ريندرز

خط الهجوم: لياو – جيرو – بولسيتش

وتنقل مباراة ميلان وروما عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

