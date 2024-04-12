نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشيني يقود روما لفوز مثير على ميلان في الدوري الأوروبي.. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق روما، فوزًا هامًا على حساب إي سي ميلان بهدف نظيف، باللقاء الذي أقيم مساء الخميس، في ذهاب دور ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

روما يهزم ميلان بهدف نظيف

استضاف استاد “جوزيبي ماتسا”، مباراة روما وميلان في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي، مساء الخميس.

وجاء هدف اللقاء الوحيد، لصالح روما بعد ركلة ركنية من الجانب الأيمن نفذها باولو وحولها جيانلوكا مانشيني برأسية رائعة في شباك ميلان عند الدقيقة “16”.

وتمكن فريق روما، من الحفاظ على تفوقه في النتيجة خارج أرضه أمام ميلان، لتنتهي المباراة بهدف نظيف.

ويستقبل فريق روما، منافسه ميلان في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي، على ملعب “الأولمبيكو”، يوم الخميس المقبل، عند تمام الساعة الـ9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

شاهد هدف مانشيني أمام ميلان