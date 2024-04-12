نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على معلق مباراة برشلونة وقادش في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي برشلونة لخوض تحدي كبير ضد فريق قادش في مباراة مرتقبة اليوم السبت، 13 إبريل، ضمن فعاليات الأسبوع الـ31 من الليجا الإسبانية لهذا الموسم.

ويرغب عشاق برشلونة في معرفة معلق المباراة التي ستجمع بين البارسا وقادش في بطولة الدوري الإسباني اليوم السبت.

توقيت مواجهة برشلونة وقادش في الدوري الإسباني



تقام المباراة بين برشلونة وقادش اليوم السبت، حيث تبدأ في الساعة 9 مساءً حسب توقيت القاهرة، الساعة 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والساعة 11 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد قادش



تحتكر شبكة بي إن سبورتس القطرية حقوق بث مباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستُذاع المباراة مباشرةً عبر قناة beIN Sports 1HD.

معلق مباراة برشلونة وقادش



أعلنت شبكة بي إن سبورتس عن اختيار المعلق حسن العيدورس ليكون صوت المباراة بين برشلونة وقادش في هذه الجولة من الدوري الإسباني.