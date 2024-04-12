نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة تريزيجيه.. طرابزون سبور يسقط أمام سيفاس في الدوري التركي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض فريق طرابزون سبور لهزيمة مريرة أمام منافسهم سيفاس سبور في إطار الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري التركي لموسم 2023/24.

طرابزون سبور يسقط أمام سيفاس في الدوري التركي

وقد كانت المباراة مثيرة ومتوترة منذ بدايتها، حيث ساد التعادل السلبي أجواء الشوط الأول دون أن ينجح أي من الفريقين في هز الشباك.

بالرغم من محاولات الطرفين الجادة في الشوط الثاني، إلا أن الشباك لم تهتز إلا في الدقيقة 52، حينما نجح كوينسي مينيج في تسجيل هدف الفوز الوحيد لصالح سيفاس سبور، ليضع بذلك حدًا لتفوق فريق طرابزون سبور ويفرض نفسه بقوة في المباراة.

وقد شارك اللاعب المحترف المصري محمود حسن تريزيجيه في صفوف فريق طرابزون سبور كأساسي، إلا أنه لم يتمكن من تحقيق الانتصار رفقة فريقه هذه المرة، وقد خرج من المباراة بين الشوطين.

بهذه النتيجة المريرة، ارتفع رصيد سيفاس سبور إلى 44 نقطة، محتلًا المركز السابع في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد طرابزون سبور عند 52 نقطة، ليبقى في المركز الثالث بفارق نقطتين عن غلطة سراي الوصيف.