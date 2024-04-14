انت الأن تتابع خبر مدرب المنتخب الأولمبي يؤكد جاهزية لاعبيه لبطولة كأس آسيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد المدير الفني للمنتخب الأولمبي تحت سن 23 لكرة القدم عبدالله أبو زمع، جاهزية المنتخب لخوض منافسات كأس آسيا التي ستنطلق في الدوحة الاثنين.

وقال أبو زمع في مؤتمر صحفي اليوم الأحد في العاصمة القطرية الدوحة، إن ما حققه المنتخب الأول في نهائيات كأس آسيا الأخيرة بحصوله على المركز الثاني، يعتبر حافزا للمنتخب الأولمبي لتقديم أفضل ما لديه خلال منافسات كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية.

وأشار الى جاهزية لاعبيه لمواجهة المنتخب الأسترالي غدا في افتتاح البطولة، مؤكدا القة العالية باللاعبين والجاهزية

لمباراة استراليا يوم غد.

وأشار الى أن طموح المنتخب التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، وجدد يقته باللاعبين الذين يخوضون البطولة بمعنويات عالية .