نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. معلقين مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شبكة "أون تايم سبورت" عن هوية المعلقين الذين سيتولون مهمة التعليق على مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز، يأتي هذا الإعلان استعدادًا للمواجهة المرتقبة التي ستقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، مساء يوم غد الإثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة مساءً بتوقيت السعودية.

معلقين مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

وفي تحليل لأداء الفريقين حتى الآن في المسابقة، يظهر أن النادي الأهلي خاض عشر مباريات، حقق الفوز في ست مواجهات وتعادل في ثلاثة، مع تكبد خسارة واحدة فقط، مع وجود سبع مباريات مؤجلة له في جدول البطولة؛ بفضل هذه النتائج، يحتل الأهلي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة.

أما الزمالك، فقد خاض اثنتي عشر مباراة، حقق الفوز في خمس منها وتعادل في ثلاث مواجهات، مع تكبد أربع هزائم، ومؤجل لديه خمس مباريات أيضًا. يتواجد الزمالك في المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة.

وفيما يتعلق بالتعليق على هذه المواجهة الحماسية، سيكون مؤمن حسن المسؤول عن التعليق على قناة صوتية أولى، فيما سيتولى أيمن الكاشف التعليق على قناة صوتية ثانية، يأمل عشاق الكرة المصرية في أن يقدم هذا الثنائي تغطية مثيرة وممتعة لهذه المباراة المنتظرة.