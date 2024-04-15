نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلاسيكو العرب.. ترتيب الأهلي في جدول الدوري المصري 2023-2024 قبل مواجهة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي ترتيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم قبل مواجهة نادي الزمالك.

ويواجه النادي الأهلي نظيره نادي الزمالك مساء اليوم الإثنين في إطار مباريات الدوري المصري عند تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة.

ويمتلك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي 21 نقطة يحتل بهم المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وإليكم جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بالكامل قبل انطلاق قمة اليوم الإثنين بين الأهلي والزمالك:-

1- بيراميدز 29 نقطة

2- إنبي 28

3- المصري البورسعيدي 28

4- الاتحاد السكندري 27

5- زد إف سي 24

6- سيراميكا كليوباترا 23

7- الجونة 22

8- سموحة 22

9- الأهلي 21

10- مودرن فيوتشر 21

11- طلائع الجيش 21

12- الزمالك 18

13- البنك الأهلي 18

14- الإسماعيلي 18

15- بلدية المحلة 16

16- فاركو 12

17- المقاولون العرب 12

18- الداخلية 9