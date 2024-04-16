عاجل.. مفاجأة نارية بشأن مستقبل موديست مع الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي مدحت شلبي، أن المدير الفني مارسيل كولر يسعى لاشراك موديست في الكثير من المباريات للضغط على إدارة الأهلي ولجنة التخطيط بالتجديد لموديست الموسم القادم لرغبة اللاعب في الاستمرار مع الفريق في ظل تمسك لجنة التخطيط بعدم التجديد للاعب وتوجيه الشكر له نهاية عقده.

مفاجأة نارية بشأن مستقبل موديست مع الأهلي

وأوضح شلبي في تصريحات تلفزيونية، أن كولر يُصر على مشاركة اللاعب خاصة وان وكيل اللاعب هو وكيل المدرب ويسعى لإثبات قدرات اللاعب لإدارة النادي فنيا عن طريق المشاركة في الكثير من المباريات.

وشارك أنتوني موديست مع الأهلي في التشكيل الأساسي ضد فريق الزمالك، أمس في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحقق الزمالك الانتصار على حساب الاهلي، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، في إطار منافسات الجولة العاشرة.

