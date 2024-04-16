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أحمد جودة - القاهرة - قال لاعب الوسط البرازيلي فيليبي أندرسون، أمس الإثنين، إنه وقع عقدًا مبدئيًا للانتقال إلى بالميراس من لاتسيو بعد أن قرر عدم تجديد عقده مع الفريق الإيطالي.

بالميراس البرازيلي وجهة فيليبي أندرسون المقبلة

وذكر النادي البرازيلي في بيان أن أندرسون (31 عامًا) سينضم إلى بالميراس بعد نهاية عقده مع لاتسيو في 30 يونيو (حزيران) المقبل، بعدما وقع عقدًا مع النادي البرازيلي حتى ديسمبر (كانون الأول) 2027.

وقال أندرسون عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "مع كامل احترامي للاتسيو وكل الناس التي لطالما ساندتني، أود إعلان أنني لم أتوصل إلى اتفاق بشأن تجديد عقدي مع النادي، ولذلك سأتجه في طريق مختلف الموسم المقبل".

وانضم أندرسون للنادي الإيطالي في 2013، قادمًا من سانتوس وقضى 5 مواسم معه فاز خلالها بكأس السوبر الإيطالي عام 2017.

وانتقل في العام التالي إلى وست هام يونايتد بعد أن قضى موسمًا واحدًا مع بورتو البرتغالي على سبيل الإعارة، ثم عاد إلى لاتسيو في 2021، وخاض 319 مباراة إجمالا سجل خلالها 58 هدفًا وصنع 63 آخرين.