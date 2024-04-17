نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير هشام: زيزو يغيب عن مواجهة دريمز الغاني وموقف فتوح غامض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سوف يغيب عن مواجهة دريمز الغاني، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "زيزو يعاني من التهابات في أوتار القدم، وبالتالي سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي، قبل العودة إلى التدريبات".

وأضاف أمير هشام: "أحمد فتوح يعاني من إصابة شد في العضلة الخلفية، ولا يزال موقفه غامض ولم يتحدد بعد من مواجهة دريمز الغاني، بالكونفدرالية".