الرياضة

أمير هشام: زيزو يغيب عن مواجهة دريمز الغاني وموقف فتوح غامض

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سوف يغيب عن مواجهة دريمز الغاني، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "زيزو يعاني من التهابات في أوتار القدم، وبالتالي سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي، قبل العودة إلى التدريبات".

وأضاف أمير هشام: "أحمد فتوح يعاني من إصابة شد في العضلة الخلفية، ولا يزال موقفه غامض ولم يتحدد بعد من مواجهة دريمز الغاني، بالكونفدرالية".

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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