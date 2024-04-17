نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معين الشعباني: الزمالك الأقرب لحصد بطولة الكونفيدرالية.. وهذا اللاعب مظلوم في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرى معين الشعباني أن نادي الزمالك هو الفريق الأقرب لحصد بطولة الكونفيدرالية.

الزمالك الأقرب لحصد بطولة الكونفيدرالية

قال معين الشعباني في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على شاشة صدى البلد: "الزمالك فريق عريق في إفريقيا باسمه ومتألق في النسخة الحالية من الكونفيدرالية".

وأكد الشعباني أن الزمالك المرشح الأبرز للفوز بالكونفيدرالية ويركز على حصد اللقب.

وأضاف: أي فريق يواجه الزمالك في الكونفيدرالية لا بد أن يعمل له الف حساب.

وأكمل: فريق الزمالك كتاب مفتوح بالنسبة لدريمز الغاني.

وتابع: "اللاعبون التونسيون قدموا إضافات فنية جيدة في الدوري المصري".

وتعجب الشعباني من عدم حصول كريستو على فرصة حقيقية في الأهلي رغم تمتعه بموهبة كبيرة.

واختتم حديثه: "كريستو لاعب موهوب وفخر الدين بن يوسف يظهر بمستوى جيد مع المصري".