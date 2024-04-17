نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقترب أحدهم من الرحيل.. اسمين داخل الأهلي على قائمة المغضوب عليهم من كولر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فترة تذبذب في المستوى الفني والنتائج خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد الهزيمة أمام منافسه التقليدي نادي الزمالك، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وفاز الزمالك صاحب المباراة على كتيبة مارسيل كولر، بهدفين مقابل هدف واحد.

- حقيقة رحيل أكرم توفيق

وأكد مهيب عبد الهادي عبر ام بي سي مصر:" بعض اللاعبين داخل النادي الأهلي أصبحت ليس لديها الرغبه في الوجود مع كولر، أزمة عبد القادر الذي كان أحد نجوم القمة في ظل النقص العددي للقوام الأساسي للفريق".

وتابع:" وجود عبد القادر على الدكة أمام الزمالك، أكد عدم وجود قناعات من المدرب لعبد القادر".

وواصل:" أكرم توفيق دخل على خط الأزمات مع كولر، يسبب عدم تواجده أساسي أو بديل مؤخرا، رغم أنه من اللاعبين المقاتلين داخل الأهلي".

وأشار:" في أحد تصريحات كولر الأخيرة تحدث عن وجود ثنائي يبث طاقة سلبية داخل الفريق ويلعبون دائما بشكل فردي، وهذا الأمر غير صحيح من جانب اللاعبان، ولكن لماذا لم يتم احتواء أزمة عبد القادر وكذلك أكرم توفيق".

وأختتم:" المدرب وافق على رحيل توفيق للإعارة والإدارة ضغطت لبقاء اللاعب".