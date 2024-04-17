نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على التشكيل الذي سيبدأ به مباراة اليوم الأربعاء المرتقبة، أمام نظيره فريق ريال مدريد الإسباني، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

حيث ستنطلق صافرة مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الأربعاء 17 إبريل الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة ريال مدريد

المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، روبن دياس، جفارديول.

خط الوسط: برناردو سيلفا، رودري، فيل فودين، كيفين دي بروين، جاك جريليش.

خط الهجوم: إرلينج هالاند.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد عبر قناة beIN Sports 1HD