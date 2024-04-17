تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا قبل قمة الليلة

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أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي استعداداته لمواجهة نظيره فريق ريال مدريد الإسباني مساء اليوم الأربعاء في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وريال مدريد

ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره فريق عمل مانشستر سيتي الإنجليزي مساء اليوم الأربعاء على ملعب الاتحاد.

وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

والتقى فريق ريال مدريد مع نظيره مانشستر سيتي في 11 مباراة في بطولة دوري أبطال أوروبا من قبل وعلى مدار التاريخ.

حقق فريق مانشستر سيتي الفوز في 4 مباريات بينما فاز ريال مدريد في 3 مباريات وحضر التعادل في 4 مباريات أيضا.