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أحمد جودة - القاهرة - كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الأربعاء عن قرار جديد يتعلق بالشرط الجزائي الخاص بالبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب المصري ومساعديه.

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن الشرط الجزائي لفيتوريا

البداية كانت مع وجود خطاب رسمي من محامي فيتوريا بشكوى إلى الفيفا تتضمن عدم حصوله على قيمة الشرط الجزائي بعد أن تم فسخ عقده من جانب اتحاد الكرة بعد فشله في تخطي عقبة الدور ثمن النهائي من كأس امم افريقيا.

بعدها قرر مجلس إدارة الجبلاية تحويل آخر دفعة مالية لمساعدي البرتغالي الاجانب وذلك قبل أيام في الطريق لحل الازمة نهائيًا.

في الوقت الذي لم تتضمن فيه تلك الدفعة التي وصلت قبل ساعات من بدء إجازة عيد الفطر أي اموال لفيتوريا بينما كانت للمساعدين الاجانب الذين كانوا معه في الجهاز الفني للفراعنة وكانت عبارة عن شهر لكل شخص من المساعدين الاربعة.

وبتلك الاموال يكون الجهاز المعاون لفيتوريا قد حصل على نصف قيمة الشرط الجزائي البالغ ثلاثة أشهر ويتبقى النصف الاخر فيما لم يستلم فيتوريا سوى نصف شهر فقط ويتبقى له راتب شهرين ونصف ما تبقى من الاتفاق المنصوص عليه بين الطرفين سيتم جدولتهم خلال الفترة القادمة.