نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، نظيره مانشستر سيتي، في إطار منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الأربعاء.

وتبدأ أحداث مباراة ريال مدريد أمام مضيفه مانشستر سيتي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على أرضية ملعب استاد سانتياجو برنابيو، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثية.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد

وتنقل مباراة الملكي أمام السيتي، عبر قناة beIN Sports HD 1، بتعليق حفيظ دراجي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

قناة Canale 5 Italia، على التردد، 11917 عمودي، معدل الترميز، 27500، القمر Hot Bird.

قناة FOX SPORTS Eredivisie 4، على التردد 11739 أفقي، معدل الترميز، 29900، القمر Astra 3A.

قناة Sky Sport 1 Deutschland، التردد، 12031 أفقي، معدل الترميز، 27500، القمر Astra 1B 1H 2C.

قناة RTS 1 Serbia، على التردد، 11554 افقي، معدل الترميز، 30000، القمر Eutelsat W2

قناة Ziggo Sport Select HD، على التردد، 12129 عمودي، معدل الترميز، 27500، القمر Astra 3A.

قناة TVP Sport HD، التردد، 10834 عمودي، معدل الترميز، 27500، القمر Hot Bird