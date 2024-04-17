المتأهلون إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا قبل مباريات اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024

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أحمد جودة - القاهرة -



ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم، مباراتين من العيار الثقيل اليوم الأربعاء 17 أبريل في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يستكمل مباريات دور نصف النهائي من البطولة.

ويستضيف فريق بايرن ميونخ نظيره أرسنال، بينما يحل فريق ريال مدريد ضيفا ثقيلا على حساب مانشستر سيتي.

المتأهلون لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

وقد حسم فريق باريس سان جيرمان تأهله لدور نصف النهائي على حساب برشلونة، وذلك بعد التفوق عليه بمجموع المباراتين بنتيجة ستة أهداف مقابل أربعة.

بينما تأهل فريق بوروسيا دورتموند الألماني على حساب فريق أتليتكو مدريد، حيث تفوق عليه بمجموع المباراتين ذهابا وإيابا بنتيجة خمسة أهداف مقابل أربعة.

يذكر أن فريق مانشستر سيتي هو بطل النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد فوزه في المباراة النهائية على حساب إنتر ميلان، بنتيجة هدف دون رد.