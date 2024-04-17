نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي الأكثر تتويجًا بالألقاب القارية في العالم.. تعرف على التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يعد النادي الأهلي هو الفريق الأكثر تتويجًا بالألقاب القارية متفوقًا على جميع أندية العالم، في السطور التالية يكشف موقعنا البطولات القارية التي حصدها المارد الأحمر.



توج فريق كرة اليد رجال بالنادي الأهلي بلقب النسخة 31 من بطولة كأس السوبر الإفريقي بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 23 / 21.

تمكن النادي الأهلي من حصد اللقب للمرة الرابعة في تاريخه والثالثة على التوالي على حساب الزمالك، ويحسم التأهل بشكل رسمي إلى النسخة القادمة من بطولة العالم لأندية كرة اليد “سوبر جلوب”.



الأهلي الأكثر تحقيقا للألقاب القارية في العالم



عزز الأهلي رقم كأكثر أندية العالم حصدًا للبطولات القارية في الألعاب الجماعية حيث تمكن من رفع رصيده إلى 65 بطولة.



في كرة القدم حسم 25 بطولة، و21 بطولة في منافسات المرة الطائرة، و15 بطولة في منافسات كرة اليد، و4 بطولات في منافسات كرة السلة.

بجانب ان المارد الأحمر يعد وهو الفريق الوحيد في العالم الذي شاركت فرقه الأربعة في منافسات بطولات كأس العالم للأندية.