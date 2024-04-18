نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "إفريقي مسلم".. ليفربول يستقر على بديل محمد صلاح الذهبي - من هو؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تبحث إدارة نادي ليفربول الإنجليزي في الفترة الحالية عن بديل مناسب لنجم الفريق المصري محمد صلاح، حال تأكد رحيله عن صفوف الريدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وتداولت الصحف العالمية في الفترة الأخيرة أنباء قريبة عن استقرار صلاح لفكرة الرحيل عن ليفربول، خاصة مع إعلان رحيل المدير الفني الألماني يورجن كلوب نهاية الموسم الجاري.

- بديل صلاح

ونشر موقع "فوت ميركاتو" أن يوجد اهتمام من جانب مسؤولو ليفربول بالتعاقد محمد قدوس، حال تأكد رحيل صلاح للدوري السعودي، الصيف القادم.

ويعتبر صلاح أحد أهم الأهداف على طاولة كبار الدوري السعودي لضمه خلال الموسم القادم، خاصة مع المبالغ الضخمة التي يتحدث عنها مسؤولو روشن لاقناع صلاح.

وتحاول إدارة الريدز مؤخرا، إقناع صلاح بالبقاء داخل قلعة انفيلد وعدم إنهاء مسيرته داخل أوروبا في الوقت الحالي.