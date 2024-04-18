نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حقيقة إصابة محمد أبو جبل بالرباط الصليبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن اللواء أشرف نصار رئيس مجلس ادارة نادى البنك الأهلى عن تفاصيل إصابة محمد أبوجبل حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى.

حيث نتج التشخيص المبدئى لطبيب الفريق الدكتور وليد عبد الرحمن عقب إجراء اشعة الرنين المغناطيسي، عن وجود قطع بالرباط الصليبي.

وسيتم عمل أشعة الرنين مره أخرى للتأكد من الإصابة وذلك خلال 48 ساعة عقب الإختفاء التدريجى للورم.

وخسر البنك الأهلي أمام نظيره فريق طلائع الجيش، بهدف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

