نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل النصر أمام الفيحاء في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، على تشكيل فريقه الذي سيواجه الفيحاء في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة النصر ضد الفيحاء

يلتقى العالمي مع ضيفه الفيحاء، غدًا، الجمعة الموافق 19 أبريل 2024 على ملعب "الأول بارك" ضكم منافسات الجولة الـ28 من الدوري السعودي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل النصر المتوقع أمام الفيحاء

حراسة المرمي: راغد النجار.

خط الدفاع: سلطان الغنام، عبدالإله العمري، إيمرك لابورت، أليكس تيليس.

خط الوسط: أوتافيو، بروزوفيتش، عبدالله الخيبري.

خط الهجوم: ساديو ماني، مشاري القرني، عبدالرحمن غريب.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 62 نقطة خلف الهلال المتصدر بفارق 12 نقطة، ويستعد لمواجهة الفيحاء صاحب المركز التاسع برصيد 35 نقطة.